民進黨台北市長參選人陳時中日前提出要在台北市公共廁所廣設免治馬桶，台北市長柯文哲表示，免治馬桶使用維護費太高，現階段不恰當。環保局長劉銘龍也說，若民眾接受度不高，又花很多預算去設置，恐變蚊子設施。

台北市議員徐立信詢問公廁換免治馬桶議題，柯文哲表示，免治馬桶在家裡很好用，但在公廁使用維護費太高，且不確定每人都會用，以實務經驗來看，在現階段不恰當。劉銘龍表示，最主要是民眾使用習慣，免治馬桶若民眾接受度不高，又花很多預算去設置，恐變蚊子設施。

劉銘龍指出，除了維護費用，還要考量廁間是否能拉電，一般公廁非每個廁間都有插頭，會是一筆裝修費，不同場所會不同，維護費用目前每年各單位自己維護，如果是裝設免治馬桶，如何清潔到位，未來要去考慮。

柯文哲表示，公廁首先要乾淨、地面不要有水、有味道，還要有求救鈴，基本設施要到位，劉銘龍則表示，議會8月通過「公廁環境衛生管理自治條例」，有包含相關設施表準，清潔比例，等行政院核定就會實施，實施一年內會要求公廁管理單位提供馬桶坐墊紙、消毒液。

徐立信表示，疫情期間，不管是便利商店還是派出所都不外借廁所，但公廁的地點少，讓民眾奔波找不到廁所，劉銘龍表示，目前在「愛台北」APP中可查詢到公廁的位置。

徐立信建議，若民間願意提供場所讓民眾使用，每個月可補助1000元清潔費等，增加公廁使用量，站點也增加，劉銘龍回應，針對夜市周邊提供友善廁所商家，及登山步道公廟提供的廁所，都已有補助清潔費用。

柯文哲也表示，會再布建「愛台北」APP中的公廁地點，若民間願意提供，用補助是可行的辦法。