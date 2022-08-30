國民黨桃園市長候選人張善政今（30）日被爆料，指其多年前一項研究案涉嫌抄襲，外界也闗注此事會否影響其選情。引起外界對是否可能影響選情的猜想。資深媒體人韋安則指出此事是「結案報告加資料匯整」，與論文性質「差遠了」，根本是兩碼事！

有周刊爆料指出，張善政過去擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年共5700萬的研究計畫也涉抄襲，抄襲樣態包含英翻中、簡轉繁、抄襲論文和雜誌，以及使用農委會資料卻未標註來源等。

對此韋安今在臉書發文，直言「兩碼事，沒人會相信花5千萬買份『報告』、根本空包彈，唬人！」他表示，這次張善政被踢爆抄襲的是「結案報告加資料匯整」，其與研究報告和論文「根本差遠了」！

而針對被踢爆抄襲，張善政上午受訪以「非常不能接受」六字回覆，農委會資訊中心前主任林貞也在臉書發文表示，該報告是蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，翻譯、摘取國外文獻精華乃是必要，也有提供出處，不是抄襲。