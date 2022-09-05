新北市城鄉局今（5）日舉辦《改變的勇氣－垃圾山大變身》新書發表會活動，對於五股垃圾山變成五股夏綠地，民進黨新北市長參選人林佳龍批市府只做表面，未做相關配套，酸侯友宜「不要只是雷厲風行去拆違建，一般警察就會做，做為市長要有高度，應做產業園區，讓有潛力產業留在此，創造就業機會」，對此，媒體人韋安就表示林佳龍的說法，「不是狠狠打自己口中的『靠山』，蘇貞昌一巴掌嗎？」引發討論。

韋安在臉書上表示，「果然『出包』功力無人能比，林佳龍一開口就把『靠山』賣了？」韋安更直言「這不是狠狠打自己口中的『靠山』，蘇貞昌一巴掌嗎？」韋安質疑「拆違建警察就會做」，五股垃圾山存在了30多年，蘇貞昌在1997年12月20日至2004年5月20日，曾為新北市前身台北縣縣長。蘇以霸氣、魄力的電火球著稱，結果蘇貞昌以前沒有做到，還要等侯友宜上任後，才幫忙解決，收拾爛攤子。

韋安也提及，五股垃圾山，腹地169公頃，有1千多私有地主，6百多家合法或不合法的工廠，及各式各樣的違建。韋安最後也強調「在侯友宜的智慧和魄力下，如今成為五股夏綠地。一解決環境污染，二提供綠地公園空間，三創造企業良性發展的潛力，四提供無數中高端就業機會」。

面對林佳龍批評只做表面，未做相關配套，侯友宜說，30年來很多的縣市首長都沒有動手改變，但他們願意承擔並拿出具體解決計畫，齊心協力接受挑戰，也謝謝當地廠商業者共同並肩作戰，展現團結，因為有這股勇氣，才能夠讓五股垃圾山改變成為夏綠地，「現在就是一個進行式，而且是一個完成式，我們接下來還會不斷地往前走」。