民進黨新北市長參選人林佳龍今天上午前往五股區，參與議員賴秋媚辦理的「新北大翻新，議員逗陣拚」系列座談會。（李奇叡攝）

除了林佳龍現身拉抬選情，議員參選人許昭興也到場助講。 （李奇叡攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今天上午前往五股區，參與議員賴秋媚辦理的「新北大翻新，議員逗陣拚」系列座談會，他在會上重申各項政見，並在會前受訪時再度針對恩恩案開炮。至於被問到會不會擔心遭質疑靠恩恩爸拉抬選情，林佳龍則表示自己事先不知2人會出席同一場電視專訪。

今天這場座談會，是賴秋媚舉辦的第二場座談會，上一場在泰山區舉辦，因反應熱烈，決定在五股區再辦一場，除了林佳龍現身拉抬選情，議員參選人許昭興、前台中市交通局長王義川也到場助講。

林佳龍會前受訪時被問到恩恩案相關問題，他表示，新北市升格後，確實需要建構一套以新北為主的緊急醫療救護網，像過去八仙塵爆事件，以及這次疫情，讓很多救護送醫的制度跟能量都要檢討，所以他會建構一個資訊平台，透過數位機制，更有效地做好緊急救護的工作，這也是回應恩恩爸，不希望他們遭遇到的事件發生在別人上，「我想個案的檢討固然重要，制度的改革也是恩恩爸他們所期待的，我會扛起責任來做改革，讓整個未來緊急救護制度改善」。

當林佳龍被問到，跟恩恩爸一起上節目，會不會擔心被質疑靠恩恩爸拉抬選情？他說，自己受邀之前不知道出席的其他人，因為節目分成兩段，前段以他自己為主，後半段才由恩恩爸來提問。

林佳龍說，這是他第一次見到恩恩爸，在中秋節的團圓時刻，其實大家心情都有點難過，而恩恩爸的乞求，就是一個遇到這樣悲傷事故的父母心情，也就是說，家屬希望能夠釐清真相才能夠放下。林認為，恩恩父母很明理，都就事論事，而且希望能進行制度性的改革，並沒有針對任何特定的人。

林佳龍表示，新北市府跟侯友宜在應對恩恩案上，受到很多的批評跟質疑，但社會要走出來，一定要能夠有真相，並檢討改革，不要讓恩恩的悲劇再次發生，他當選新北市長之後，一定會公布真相，而且會邀請議會各黨團代表、專家以及恩恩家人，成立公正的調查小組，一起檢視未被完全公佈的資料，然後進行改革，不要讓類似的悲劇再次發生。

至於傳出監察院將於本月中下旬約詢新北市副市長，林佳龍說，自己尊重監察委員獨立調查的職權，因為侯友宜是新北防疫最高指揮官，很多決定都是他下的，包括甚至恩恩的去世，也是他代為宣布，但結果卻證明並沒有真正的落實SOP，也跟中央規定不同。他批侯前後顛倒，並強調侯是指揮官，是做最後決定的負責人，理應要面對監察院調查，把話說清楚。