【全程字幕】2024總統大選防禦戰？蔡英文6度赴新北相挺林佳龍 施正鋒曝「他」將是最大競爭對手

蔡英文總統昨(15日)晚間再到蘆洲湧蓮寺參拜，並替民進黨新北市長參選人林佳龍站台，這次第6度到新北替林拉抬聲勢。東華大學教授施正鋒接受訪問時分析，「外面她現在唯一應該有兩個人要防啦，一個是新北市長侯友宜，一個是台北市長柯文哲，那當然現在侯友宜她比較擔心」。

東華大學教授施正鋒接受《中天新聞》訪問時分析指出，對蔡英文總統現在對於來講，目前為止她看到的國民黨裡面的應該就是侯友宜啦，當然侯友宜現在有牽涉到朱立倫主席的關係，所以嘴巴還鎖得很緊(意指參選2024總統)，不過我想她現在的、大概黨內自己的候選人要找自己嫡系的以外呢，外面她現在唯一應該有兩個人要防啦，一個是侯友宜，一個是柯文哲。

不過，施正鋒認為，現在侯友宜讓蔡英文比較擔心，因為侯至少有一個根據地，如果是民眾黨柯文哲的時候呢，這次黃珊珊能不能選上還不知道，更何況黃現在是無黨籍身分參選，到底立場是怎麼樣？所以應該蔡英文最大潛在競爭對手是侯友宜。