民眾黨新竹市長參選人高虹安引發學歷歧視風波，民眾黨主席、台北市長柯文哲今以「惡霸性侵女生」為高抱屈，對此，民進黨新竹市長參選人沈慧虹抨擊，柯文哲的說法無知且野蠻，請柯文哲不要把女性傷痛當政治口水，她也呼籲高虹安，勇敢承擔可受公評檢視的責任。

沈慧虹22日舉行關埔亮點計畫記者會，針對高虹安在專訪時說，「是被帶風向、不知道自己做了什麼」、「絕對不會歧視中華大學，像新竹也有世界高中，我有去世界高中演講鼓勵他們」等語，沈慧虹表示，高虹安至今仍不了解民眾為何憤怒，也鼓勵所有努力學習的孩子，都要對自己有信心。

此外，柯文哲形容高虹安是因「問心無愧」，才對論文文獻二次加工，沈慧虹則說，學術論文不是維基百科想改就改，她也呼籲高虹安面對問題，向選民說清楚為何要增添修改。

至於桃園市長參選人張善政批評，沈慧虹只有林耕仁的十分之一，沈慧虹回應，張善政自己的抄襲問題尚未說清楚，而新竹地方上都知道，林耕仁做生意比當議員還認真，當了24年議員卻對市政建設卻沒什麼貢獻。

沈慧虹強調，自己會繼續努力端出政策牛肉，讓選民看到她的專業和認真，也相信新竹市民會做出明智選擇，不會被一個不清楚這座城市的人左右看法。