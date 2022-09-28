台北市平戰轉換辦公室28日成立並揭牌，市長柯文哲（右二）出席並參與揭牌儀式，他表示因應俄烏戰爭及當前台海情勢，特別規畫全市府主管都要參加6小時全民國防教育課程，並請教育局主政、公訓處協辦，協助成立台北市全民國防教育訓練中心。（粘耿豪攝）

民進黨團向資策會要資料爭議，黨團總召柯建銘持續與民眾黨新竹市長參選人高虹安隔空對嗆；民眾黨主席柯文哲今受訪表示，跟柯建銘認識20幾年了，從未看過老柯在公開場合炮打立法委員，且柯建銘與自己關係都不錯，「要打高虹安好歹看看後面的老闆。」

柯文哲今下午出席北市平戰轉換辦公室成立揭牌典禮，會後受訪談及柯建銘猛攻高虹安，柯表示，自己與柯建銘關係也不錯，要打高虹安好歹看看後面的老闆，因此相當不解柯建銘這幾日的操作。

另傳出柯文哲為挽救無黨籍台北市長參選人黃珊珊的邊緣聲勢，10月起將請假輔選，柯文哲今否認此消息，表示從來沒這個計畫，並表示此類消息叫打預防針，因為敵對陣營怕什麼事情，就先打預防針，讓你們不敢去做，老實說到現在為止沒有請假計畫。

至於柯文哲當初停發重陽敬老金，恐連帶影響黃珊珊的老年人支持度，柯緩頰表示，「重陽敬老金對我有傷對黃珊珊比較沒傷，因為黃珊珊想出合理的發放方法，這個案子對黃珊珊沒有傷害。」