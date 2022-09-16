民進黨新北市長候選人林佳龍16日晚間前往新北市三重區，出席新北市議員彭佳芸的聯合競選總部成立晚會，內政部長徐國勇、立法委員江永昌、羅致政、林淑芬，以及民進黨新北市黨部主委、新北市議員何博文等人都前來站台；林佳龍質疑新北市的市政滿意度明明逐年降低，但新北市長侯友宜的聲望卻越來越高，痛批這都是因為侯想選總統「心不在新北」。

林佳龍表示，新北市升格雖然預算增加一倍，但向下分配資源，卻沒有向上升級，而且12年來社會福利仍是六都最少，這連侯友宜也承認，另外年均薪資所得只有63萬元，還輸給隔壁桃園市的67萬元，治安甚至在全國末段班的第17名。

林痛批，侯的聲望高，但是近年來市政的滿意度卻逐漸退步，這都是因為侯友宜做了12年，已經心不在焉，而且他也想要選總統，所以心不在此；林佳龍強調，只要給自己4年，會全力追趕過去12年未升級的建設與政策。

林佳龍也重申包括65歲以上老人免費裝假牙、敬老愛心卡點數增加至600點並擴大使用範圍、青年成家基金一戶10萬元、0-6歲托育補助政策、300班公幼專班、興建2萬戶社會住宅等社會福利政策，也提及高快速道路立體化、連接五股、三重、蘆洲、泰山、新莊及板橋的中運量西北捷運等交通政策。