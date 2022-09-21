民進黨新北市長參選人林佳龍今(21)日早上前往新莊在立法委員吳秉叡以及在地議員參選人的陪同下到新莊地藏庵參香，他批新北市長侯友宜執政12年用大量資源綁樁跟包裝自己，對市政無心也無力，才會讓新北市的市政評比不進反退，稱侯友宜不僅應付市民，對面對議會質詢也答非所問，只會用「好好做事」來敷衍，造成城市的空轉。

針對有媒體做出的施政調查報告，指出這次侯友宜執政3年掉了7名，其中經濟、文教、競爭力方面在六都更是敬陪末座；林佳龍表示，從這些媒體對城市競爭力以及施政滿意度的調查，可以發現新北市在退步，城市的競爭不進則退，當別人進步我們留在原地，那就會退步。

他說，不僅新北市的競爭力是六都吊車尾，侯市長個人的施政滿意度，也連續3年下降，已經從第2降到第9名，治安評比更掉到17名，像是交通、防災等也都掉到後段班，新北市升格12年，預算加倍，侯市長從副市長到現在也第三任，那為什麼新北在退步？

林佳龍批，侯友宜執政12年後繼無力，成為市長這4年來沒有重大建設，當然就會逐漸退步，而且他志在2024，又不跟社會對話、溝通，都是用好好做事、專心市政來應付，這樣無力又分心，當然市政會空轉。

他指出，這個現象是警訊，顯示這個城市的競爭力已經被其他城市追趕過去，所以新北就是要大翻新，需要新人、新政、新氣象，中央地方一條心，市政府跟議會分工合作，希望能夠真的升格又升級，能夠大翻新。

至於先前接受專訪時曾提到5大利基力拚逆轉勝，林佳龍也表示，新北市是艱困選區，侯市長已經執政12年，用了很多資源在綁樁跟包裝上，所以自己回顧接受提名後至今約2個月、展望之後離投票約2個月，感覺就像是在籃球賽的上半場，第二節快要結束進入中場，競選團隊每一步都踏得很穩，不僅民進黨很團結，市議員跟市長參選人也能夠相互的拉抬。

他說，雙方很多議題的攻防很精彩，也讓侯市長無法全國去走透透，不得不留在新北市，這也反映在最後民調的拉近，相信隨著這個選戰的節奏，將要進入到中場休息之後的下半場，我們球隊是充滿很高的士氣，現在社會各界的反應也越來越好，希望最後衝刺能在下半場結束時，票開出來的時候可以逆轉勝。