蔡英文總統、賴清德副總統昨(15日)都到新北市，為民進黨新北市長參選人林佳龍輔選。林佳龍今(16日)在臉書談到，能夠同日被總統肯定、副總統推薦，除了感謝之外，也讓他更加有使命感，一定要延續中央支持，把握這股勝選氣勢，來翻轉新北市。

昨天上午結束與賴副總統首場輔選的行程，林佳龍接著與蔡英文總統到蘆洲湧蓮寺參香。林佳龍說，總統與副總統都是新北人，小英總統更選過新北市長，這次第六度來到新北站台，我想我們都同意，這就是總統重視新北發展的最好證明。

林佳龍談到，小英總統上任後，不僅規劃前瞻預算來升級硬體建設，也在林淑芬委員爭取下，解決蘆洲、三重地區數十年的治水問題，提升新北市民的生活品質。但整座城市要進步，不能只靠中央推動，他認為，新北從交通路網、社會福利到青年政策等，仍有許多待完善的地方，現在中央有預算、有政策、有規劃，地方更要把握這個契機，讓有執行能力、有願景的人上場！