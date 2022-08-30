台北市長之戰逐漸白熱化，前丁守中競選辦公室發言人、台北市議員參選人詹為元分析，一旦民進黨參選人陳時中民調持續沒有起色且「姚文智化」，加上前台北市副市長黃珊珊過去又與民進黨有合作的基礎下，「棄中保珊」便成可能，屆時國民黨參選人蔣萬安若無法在中間選民獲得穩定支持，國民黨很有可能會再次陷入苦戰。

詹為元在臉書指出，陳時中自從宣布參選以來，受到親綠媒體不斷造神與吹捧，聲量絕對超過蔣萬安與黃珊珊，但不論哪家媒體的民調，都看得出來陳時中非但沒因藍白分裂而一支獨秀，反而陷入三腳督的泥淖中，甚至近期掉到第三位。

詹為元表示，蔣萬安近半年民調維持在36-40％左右，起伏不大，而陳時中基本上跌落神壇，不只是個人仇恨值極強，加上民進黨最近數位中介法、柬埔寨詐騙案、林智堅論文案等衝擊中間選民情感，相乘之下造成民調始終沒起色，但黃珊珊卻倒吃甘蔗的向上爬，究竟支持度從何而來？

詹為元說，細看近期民調政黨支持度的交叉分析，可看出蔣萬安在國民黨支持者的支持度一直維持在85至86％的高檔，意即國民黨支持者並沒有分裂的問題。陳時中的民進黨支持者已從6月底的62％，進步到現在8月底的71％，仍未完全歸位，甚至有將近3成的綠營支持者不見了。

反觀黃珊珊，詹為元表示，她已穩定從民進黨支持者中拿到2成選票，加上從時代力量支持者中獲得過半的支持，構築成民調上升的基礎。而上述的政黨支持者可以視為對陳時中疫情處理表現以及民進黨一黨獨大不認同者，但又因過去情感因素不喜歡國民黨，最終將支持流向黃珊珊。如果陳時中太弱，無法激起「反國民黨支持者」的危機意識，賭爛票的心態下就難以歸隊回到民進黨。

詹為元認為，黃珊珊另一部分的提升在於民眾黨支持者的歸隊，現已從55％上升到75％，雖說白營支持黃珊珊理所當然，但要思考為什麼6月底時僅有55％願意投黃珊珊，這與陳時中弱化具連動關係，因民眾黨支持者大多中間偏藍，如果民進黨候選人不夠強，對國民黨沒有威脅、甚至連黃珊珊都贏不了，「討厭民進黨」的危機意識自然無法發揮，便可以安心支持原本政黨的人選，不用再聯合次要敵人打擊主要敵人。加上原本就有將近3成的中間選民支持度，形塑黃珊珊目前支持度的基礎。

詹為元指出，「黃珊珊的崛起」與「陳時中的弱化」加在一起是危險的，因為民進黨支持者雖然團結，但在過去選戰中透過棄保來反對國民黨候選人的經驗歷歷在目，最明顯的例子就是2018年的台北市長選舉，為了不讓國民黨丁守中當選，但民進黨姚文智又太弱的情況下，只好含淚投有點討厭的柯文哲。

詹為元認為，一旦陳時中民調持續沒有起色並且「姚文智化」，加上黃珊珊過去又與民進黨蔡英文有合作的基礎之下，「棄中保珊」便成可能，屆時蔣萬安若無法在中間選民獲得穩定的支持與領先，國民黨很有可能會再一次地陷入苦戰，不可不慎。