花蓮一名75歲鍾姓老翁昨無照騎乘機車行經台9線鳳林路段，疑未依規進行兩段式左轉，途中不慎與對向直行車輛發生碰撞，所幸人經送醫救治後，無生命危險。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名75歲鍾姓老翁昨無照騎乘機車行經台9線鳳林路段，疑未依規進行兩段式左轉，途中不慎與對向直行車輛發生碰撞，老翁當場摔落在地，機車零件則因撞擊力道過大噴飛四散，所幸人經送醫救治後，無生命危險，至於詳細肇因，仍待警方釐清。

鍾姓老翁昨下午15時許騎乘機車沿台9線車道北往南方向行駛，行經221.5K時準備左轉，據監視器畫面，老翁見綠燈亮時，確認後方來車通過後，快速從外線機車道切入馬路正中央，趁對向無來車時，以直線方式騎到對面，怎料騎到一半即遭對向南向北行駛的轎車撞上，人當場從機車上噴飛跌至路上，機車則因快速衝撞導致零件四散。

警消獲報後，趕緊確認鍾姓老翁及28歲的陳姓汽車駕駛有無受傷，其中，老翁因摔跌在地，身上多處擦挫傷，不過意識清楚，經送往鳳榮醫院檢查治療後無生命危險，陳則無大礙。

經查，陳姓駕駛持有合格駕照並無酒駕情事，鍾姓老翁則無合格駕照且酒測值則待驗，警方初步研判，老翁疑未依規進行兩段式左轉，才會發生交通事故，不過目前已依規定完成現場測繪照相，待專業鑑驗單位分析以釐清肇責。

此外，台9線路段因寬敞筆直，常有車速過快的車輛出現，警方除呼籲車輛駕駛應遵守交通規則，養成防禦駕駛的觀念，注意前方車輛動態及道路狀況外，也提醒機慢車左轉時應依規定進行2段式左轉。