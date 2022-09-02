魏嘉賢就職6週年活動並發表新書，代表會主席蘇美珠與多位市代表、里長都到場參與。（花蓮市公所提供）

花蓮市長魏嘉賢今就職6周年並發表《帶你回花蓮：穿梭街市百年》新書分享會，他感謝市公所團隊與他一起完成精彩的篇章，而這本書集結246篇故事、400多張今昔照片，是卸任前最好的一份禮物。

就職6週年，代表會主席蘇美珠與多位市代表、里長都到場參與，女兒也獻上花束謝謝爸爸「帶我來花蓮」，場面溫馨；《帶你回花蓮：穿梭街市百年》由黃家榮、葉柏強撰寫，王威智彙整及編輯，書中紀錄花蓮市百年來的城市發展，每一張老照片背後都有一段歷史，對於了解東台灣的歷史、文化、交通、教育及經濟發展有很大的助益。

活動現場也選在阿思瑪麗景飯店，該飯店的前身，是民國34年的天祥戲院，在當時是「溝仔尾」最熱鬧的地方，伴手禮也選擇已有百年歷史「惠比須」，都呼應花蓮市百年來的城市發展過程，別具意義。

魏嘉賢表示，和市公所團隊一起打拚2千多個日子，一轉眼過了，在他卸任前，這本書是最好的禮物，謝謝所有的人的協助與支持，這也是送給花蓮這片土地及所有鄉親最真誠的禮物。

他說，這本書看到前人如何建造花蓮這座城市，並給後人帶來的助益，作為公部門的主事者，應該秉持與民生、環境共榮之下，思考10年後甚至更久的建設，才能帶領民眾走向遠處的未來，給後代子孫帶來更好的前景。

魏嘉賢也謝謝在天上的詩人楊牧老師，為花蓮留下這麼多美麗的詩，並對文學教育的貢獻，他引用楊牧詩文「再見，我說，你是我的秘密武器」，「愛花蓮所有人，我們都是花蓮的秘密武器」，為活動畫下句點。

魏嘉賢6年前市長補選並高票連任，在2任6年的時間打造各項政策，如花蓮市打造親子公園興建的城市、活化佐倉運動公園、拓展城市外交、建置6座聚會所，推動運動觀光城市，舉辦太平洋緃谷馬拉松等，施政受好評。