1名騎士日前行駛在車多的路上，發現前方號誌燈變為黃燈後，就在路口停下，後方卻突然衝出1輛貨車從騎士身旁高速駛過，騎士事後嚇壞。（翻攝自YouTube）

1名騎士日前行駛在車多路上，發現前方號誌燈變為黃燈後，就在路口停下，後方卻突然衝出1輛貨車從騎士身旁高速駛過，騎士嚇壞說要不是他從後照鏡發現對方未停下且靠左側停，否則可能就被「貼車尾」並「喇叭伺候」；影片曝光網友怒批「這不是搶黃燈，是已經闖紅燈了！」

YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」分享1段行車紀錄器，1名騎士行駛在車多擁擠的路上，當時前方路口的號誌為綠燈，等到騎士騎到停等線前方時，號誌突然轉為黃燈，他因此停下，沒想到後方突然衝出1輛貨車擦身而過，還伴隨1聲喇叭聲，讓騎士當場嚇壞。

該名騎士事後發文說，「可能我不應該保持安全車距，還要在黃燈的時候加速通過路口，才不會有擋車的嫌疑吧」，他說當下貨車非常貼近機車衝出路口，如果他當時沒有從後照鏡發現對方沒停下，「如果我不是因為要準備左轉所以停得靠左一些，是不是就要直接被你貼車尾，還是喇叭伺候？」

該騎士說他沒有刻意擋車，事後決定去將影片截圖向警方檢舉；其他網友留言「個人覺得沒毛病，就算前面的慢也不是你闖紅燈的理由」、「這不是搶黃燈，是已經闖紅燈了」、「這條路在下班時候排紅綠燈的車多，本來就該放較慢速度，要防車陣中可能有行人穿出」、「轉綠燈，千萬千萬別當第一台就衝出去，因為就怕遇到這種搶黃紅燈的無良司機」。