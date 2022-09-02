二林鎮二溪路有民眾路過此處時，路旁的路樹突然倒塌，所幸驚險閃過才沒有釀成傷亡。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化市的孔廟前一棵路樹，疑似因為承受不了強風襲擊，應聲倒塌壓傷一名路過的騎士，造成肢體擦挫傷等。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

二林鎮二溪路倒塌路樹目前已經被移至路旁。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

「軒嵐諾」颱風襲台全台有感，昨天下午開始各地颳起強風，彰化市區不斷傳出路樹倒塌意外，甚至還有路人被壓傷，彰化市的孔廟前一棵路樹，疑似因為承受不了強風襲擊，應聲倒塌壓傷一名路過的騎士，造成肢體擦挫傷等，另外二林鎮二溪路有民眾路過此處時，路旁的路樹突然倒塌，所幸民眾驚險閃過，沒有釀成傷亡。

彰化市昨天下午颳起陣陣強風，市區不少路樹應聲折斷倒塌，除了孔廟前的路樹壓傷民眾，二林二溪路的路樹倒塌，所幸民眾幸運閃過，另外寶山路1棵30公尺的巨樹也承受不住強風吹襲倒塌，直接覆蓋住整條道路，造成交通全線中斷，民眾只能改道行駛。

中央氣象局今天上午8點30分發布海上警報，雖然強度稍減為中度颱風，但目前中心在鵝鑾鼻東方海面，對台灣的影響恐怕不小，今天清晨仍有不少民眾冒著狂風趕著上班，不過到處都傳出路樹倒榻，造成民眾被迫繞道而行，遲到的民眾不少，怨聲連連。

民眾表示，好久沒有這種感覺，隔著車窗都能感受到強勁的風勢，呼呼作響，一早開車上班的路上，就看到不少倒塌在路旁的路樹，還因此繞道而行，明明早就知道颱風要來了，為什麼相關單位沒有提前注意防範，造成用路人安全。

彰化消防局表示，颱風來襲呼籲民眾要做好萬全準備，隨時注意颱風動向，可以準備沙包避免家中淹水，窗戶貼上膠帶能減少玻璃碎裂、飛散發生機率，另外也請固定好盆栽架等，防止遭強風吹落傷及無辜，家中也應備好泡麵、乾糧、水、緊急照明工具、電池、等防颱物品，做好萬全準備。