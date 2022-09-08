去年台北市祭孔大典因疫情未對外開放民眾參加，台北市為紀念大成至聖先師孔子誕辰2572週年，今年恢復舉辦釋奠典禮，將於28日上午6點在台北市孔廟舉行，9月27日釋奠習儀、28日釋奠典禮各有150張參禮證，預計9月14日上午9點起在台北孔廟發放，活動也將發放「孔子有禮環保袋」。

台北市民政局表示，民眾可於9月14日上午9點至下午5點至孔廟明倫堂1樓小教室登記索取，9月27日釋奠習儀有150張、9月28日釋奠典禮150張，每人限索取2張。9月27日釋奠習儀上午8點20分、9月28日釋奠典禮上午5點20分，孔廟也會將在黌門口發送當天參禮證各100張。民眾也可於9月28日上午10點前兌換「孔子有禮環保袋」。

民政局表示，9月24日孔廟園區也規劃「儒風藝祈趣園遊會」，將結合儒風美學、文化創意、寓教於樂等概念，擺設互動攤位，並邀請孟子第73代後人孟慶而歌唱演出。