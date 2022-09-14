網路與數位科技發展迅速，改變當代社會經濟，以及民主政治的公民參與，民眾黨立委立委蔡壁如、民眾黨團主任陳琬惠、和竹北市長候選人林冠年召開記者會，提出智慧城鄉的政策，實踐效率、平等、永續的核心價值，強調民眾黨要弭平數位落差，不僅是協助長輩數位能力的世代差距，也要優先消除基礎設施赤字，縮短城鄉差距的數位鴻溝，實現數位平權。

蔡壁如表示，智慧城市和聯合國永續發展目標(SDGs)密切相關，回顧台北市這八年的智慧城市治理，從著重硬體建設的第一個階段，進到目前著重實證的第二個階段，透過「開放政府、公開透明、全民參與」，以開放資料和大數據分析，讓民間創意提案爆發。

蔡壁如指出，資訊局在2016年成立專案辦公室，開放都市場域作為生活實驗室，共專案推動284件計畫，為各類市政提出解決方案，如智慧垃圾回收整合服務站和智慧號誌等，創造兼顧成本效益及使用者滿意度的重大成果，2019年3月台北市倡議成立的全球智慧城市聯盟(PoC)，帶動台灣智慧城市產業輸出。

蔡壁如也力推北市長參選人黃珊珊提出「首都再進化」的願景，蔡認為，民眾黨要弭平數位落差，不僅是協助長輩數位能力的世代差距，也要優先消除「基礎設施赤字」，縮短城鄉差距的數位鴻溝，實現數位平權。同時以系統規劃的角度，來進行交通治理，提升城市運作的效率。

民眾黨立院黨團主任、宜蘭縣長參選人陳琬惠強調，兼顧城市特色與便利，建設宜蘭數位基建的政見，隨著網路技術的發達，地方治理應該更能邁向區域共治、公平、通上的公民政治實踐，來作為數位化軟體發展的第一槍，期待以地方政府的軟體改革，帶來整個宜蘭新的生活體驗。

民眾黨竹北市長候選人林冠年提出，智慧交通三階段做法，解決新竹科學園區交通擁塞的方案，透過手機去識別化的信令訊號，分析各路段交通運量，將訊息彙整後全面評估城市所需的公共交通量，並找出哪些區域、路線、路段有明顯缺失，也導入安靜、節能的電動公車，不僅可成為科技園區內方便的交通方式，更將 ESG 實踐於整座竹北城。

林冠年表示，未來他擔任竹北市長，將推動公私協力的跨界合作，將協調科管局與公會，並鼓勵、協助園區企業和廠商，在不同時間分流上下班，讓員工選擇不同時段班別，並鼓勵有效運用公共電動載具、共享運具，可降低因交通阻塞所造成的碳排和空汙，讓 ESG 企業社會責任更加分。