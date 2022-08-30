美股跌勢略緩和，台股30日開高震盪收小紅，外資續賣超並匯出，雖然國際美元指數略回落，但新台幣續弱不變，上演股匯不同調，終場收在30.468元兌1美元，續創逾29個月新低，貶值7.2分，連三個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量11.06億美元。

外匯交易員指出，聯準會（Fed）主席鮑爾上周釋出的鷹氣尚未散去，美債殖利率走高下，美股延續弱勢，仍由科技股領跌，四大指數全部收黑，但跌幅已見收斂，台股則是跟隨日韓股市逆轉上攻，卻因後繼力道不足，終場僅小漲27點至14,953點，未能一舉收復「萬五」，且外資還是賣超184億元，匯出不手軟，拖累新台幣再闖一關至30.4元價位，盤中一度靠近30.5元關卡的30.482元。

外匯交易員認為，看來鮑爾鷹派升息說，市場經歷假期後略趨冷靜，接下來就看9月初發布的8月通膨數據，若能進一步回落，將有助淡化升息利空，促使金融市場止跌反彈，及國際美元回檔，加上進入9月後，台股現金股利發放已所剩不多，如果外資能回頭，將有助新台幣止跌，短線先看是否突破30.5元關卡。