11月26日是九合一選舉投票日，當天也將舉行我國首次修憲複決（18歲公民權）投票。中央選舉委員會25日公告，8月29日起至9月2日止，開放直轄市、縣市選舉委員會受理直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員選舉候選人申請登記。有港媒提出了3點分析，直言「討厭民進黨的氛圍，對兩年後的台灣大選影響甚大」。

根據港媒《中評社》的報導指出，年底的九合一選舉，國民黨力拚直轄市過半，希望收復台北市、桃園市、新竹市；民進黨也想搶下台北市，更希望能穩住原本執政的7個縣市。該份報導列出了3個觀察點，首先是「抗中保台是否能奏效」，因為民進黨又開始操作這張牌，希望可以凝聚支持者，但現在因為疫情、兩岸關係、國際局勢均與過去不同，因此「抗中保台」是否有效，其實非常難說，民進黨也不像過去一樣打得得心應手。

再來則是「討厭民進黨的氛圍可能成形」，從疫情、治安、林智堅論文案、台海局勢惡化等，都是對執政的民進黨不利。就連民進黨前立委郭正亮也認為「北台灣綠營可能全敗」。最後則是「美國因素、台海局勢對選舉的影響」，年底美國有中期選舉，華府政客可能繼續將台灣做為棋子，並進一步挑釁中國大陸，讓台海緊張局勢更加緊張，台海局勢也將是選戰的一大話題，部分選民的投票取向可能受影響。

最後《中評社》指出，「九合一選舉」雖是地方選舉，但對2年後的台灣大選影響甚大，「若是討厭民進黨的氛圍真的成形了，台灣政治形勢免不了又要大變」。