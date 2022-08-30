電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）29日表示，特斯拉期望能在年底前完成全自駕技術研發，並在美國或甚至歐洲市場廣泛推出。

另一方面，特斯拉控告路易斯安那州禁止其繞過經銷商，直接向消費者銷售電動車，侵犯特斯拉的憲法權利，並損害州際貿易。

穆斯克出席挪威一場能源會議時表示，特斯拉的全自駕電動車完全不需要真人駕駛，期望年底前能在美國與歐洲廣泛推行，但時間取決於主管機關批准。

穆斯克指出，他期望在年底前完成的兩項技術，其一是讓旗下SpaceX的「星艦」（Starship）火箭進入軌道，另一個就是特斯拉的全自駕電動車。

特斯拉目前要價1.5萬美元的的全自動輔助駕駛（FSD），結合Autopilot自動輔助駕駛，具備自動停車、自動變換車道、偵測停車號誌和紅綠燈功能，並讓汽車在接近交通號誌之前開始減速，但仍需要駕駛人主動監督，還未達到全自動的程度。

但更新版的自駕系統可讓汽車自動行駛，不需要真人駕駛介入。穆斯克先前表示，自駕車的安全性高過真人駕駛。

其實穆斯克早在2016年便喊出全自駕電動車的構想，當時還承諾全自駕車可從紐約一路開到洛杉磯，但之後每年都提出新的推出時程，迄今仍然只聞樓梯響。

至於訴訟案，特斯拉上周向路易斯安那州東區聯邦地方法院提出告訴，稱州法限制其向消費者直接販售汽車的能力。被告包括路易斯安那州汽車經銷商協會、路州汽車委員會的多名官員，和部分經銷商。特斯拉稱被告共謀實施現行法律。

特斯拉在訴狀指稱，路州的消費者自由被保護主義者，反競爭和無效率的州法過度限制。

此外，穆斯克在會中亦談到，全球仍需要持續開採石油與天然氣，以維持文明，同時也要繼續開發再生能源來源。