新北市綠營正國會、湧言會、新潮流、蘇系小雞組團合體現身，提政見喊口號。（蔡雯如攝）

新北市綠營正國會、湧言會、新潮流、蘇系小雞組團合體現身，提政見喊口號。（蔡雯如攝）

新北市綠營正國會、湧言會、新潮流、蘇系小雞組團合體現身，提政見喊口號。（張維倩提供）

民眾黨秘書長謝立功也以「百工百業護新北」為主題，集結新北11名參選人現身選委會。（蔡雯如攝）

無黨籍參選人李婉鈺更找來美女團，甚至帶來寵物，一起高唱歌曲進入選委會。（蔡雯如攝）

2022年九合一選舉於本月29日開始登記，由於前2天農民曆顯示大凶日「諸事不宜」，新北市登記人數較少，今逢吉日，綠營正國會、湧言會、新潮流、蘇系小雞組團合體現身，提政見喊口號，民眾黨也舉行聯合造勢現身，無黨籍參選人李婉鈺更找來美女一起高歌進場，場面歡樂。

民進黨蘇系青年軍今最早登場，9時就現身新北市選委會，參選人彭一書、彭莉惠、張維倩、翁震州4人合體現身，並提出以育兒為主的政見，提出凍卵補助、育兒津貼、營養午餐補助以及在地就學就養，承諾當選後會實現相關政策。

另外，民進黨正國會、湧言會、新潮流都在10時左右同時到場，互拚聲量。正國會青年軍「新板土連線」也在10時左右現身，參選人卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜與市議員李坤城一起登場，並主攻新北市長侯友宜三大謊言泡泡，直指對方「防疫成績吊車尾」、「賣社宅辜負青年」、「永不表態擋掉就好」，希望市民不要選會落跑的市長，若當選一定會讓新北大翻新。

民進黨新潮流參選人顏蔚慈、林秉宥、張錦豪、戴瑋姍在立委沈發惠、副議長陳文治陪同下現身，大喊口號「新北新戰力、四席一起拚」，希望以現任新潮流議員的問政成績，一起前進議會。

另外，民眾黨秘書長謝立功也以「百工百業護新北」為主題，集結新北11名參選人，因為參選人曾任事空姐、商人、軍人等職業，希望發揮百工百業的精神，爭取市民支持，而參選人今也穿著不同服裝，現身選委會。

除了結黨結派登記參選外，今現場最吸睛的就是李婉鈺，她找來大批美女團，甚至帶來寵物，一起高唱歌曲進入選委會，李婉鈺表示，她提出各年齡層政見，主張老屋換新屋附贈停車位、一小學一幼兒園一公托、公園設立毛小孩專區、定期舉辦文創市集和展演、免費銀髮咖啡廳等政策，希望再獲市民親睞。

新北市議員蔡淑君、陳儀君與洪佳君「三君」今下午1時也將穿著白Ｔ合體登記，除了展現團結好情誼，也共同立下承諾，若當選會將每票30元的選票補助款全數捐出，一起做公益，為更多急難待援的學生張開保護傘。