行政院日前通過明年度總預算案，歲出約逾2.7兆元、歲入2.54兆元，雙破新高。面對通膨壓力，外界關注軍公教明年是否再調薪，行政院人事行政總處今表示，軍公教員工剛於111年調薪4％，足因應消費者物價指數成長帶來的影響，因此112年度軍公教員工待遇業經行政院核定不予調整。

行政院編列明年度總預算案，歲出約逾2.7兆元，較111年度增加近4600億元、成長逾20％，史上罕見。由於物價持續上漲，面對軍公教人員是否調薪以因應通膨問題，人事總處10日已召開軍公教員工待遇審議委員會，一派認為今年雖調薪4％，但都被通膨率吃掉，主張明年應再調薪；另一派認為，下半年俄烏戰爭趨緩，通膨影響會逐漸降低，且近20年來並無連2年調薪前例。

人事總處事後將正反意見交行政院長蘇貞昌作最後拍板，行政院人事行政總處今表示，112年度軍公教員工待遇業經行政院核定不予調整。

人事總處指出，軍公教員工甫於111年度調薪4％，以因應適度減緩消費者物價指數成長帶來的影響。

同時，人事總處也表示，經彙整政府財政狀況、消費者物價指數、平均每人國民所得、經濟成長率及民間薪資水準等資料，提111年8月10日「軍公教員工待遇審議委員會」討論後，考量各級政府財政收支差短持續擴大，又因國際疫情仍有波動，為應相關疫情防治與產業紓困需要，亦將增加政府財政負擔，因此建議112年度軍公教員工待遇不予調整，經簽奉行政院核定，確定112年度軍公教員工待遇不調整。