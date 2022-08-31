許淑華認為蔡身為博士，但為求翻轉頹喪不振的選情不斷抹黑她。（許淑華提供／吳建輝彰化傳真）

民進黨南投縣長參選人蔡培慧，31日上午到南投縣選舉委員會登記參選，不過在登記前慘遭對手許淑華提告。（吳建輝攝）

許淑華不忍了，委請律師，就妨害名譽、意圖使人不當選等，對造謠者提出告訴。（許淑華提供／吳建輝彰化傳真）

民進黨南投縣長參選人蔡培慧，31日上午到南投縣選舉委員會登記參選，不過在登記前慘遭對手許淑華提告，許認為蔡身為博士，但為求翻轉頹喪不振的選情不斷抹黑她，提告包括妨害名譽、意圖使人不當選等，蔡培慧在受訪時則表示提告最好，代表許淑華緊張了，很明顯選情低迷的就是許淑華。

南投縣國民黨籍立委許淑華，29日率先完成縣長選舉登記，正式成為南投縣長候選人，而民進黨參選人蔡培慧緊追在後，選在31日從南投菜市場出發，還步行到配天宮參拜，不過就在蔡培慧步行到南投縣選舉委員會前，慘遭對手許淑華突擊式提告。

許淑華發出聲明表示，即便擁有博士學歷，為求翻轉選戰態勢，仍會不擇手段抹黑、抹紅當成選戰的主軸，蔡培慧陣營拿著經過檢調認定沒有問題的舊聞，忽略事實不斷毀黑她，指控她擔任南投市長期間委外的永興廢土場掩瞞含有重金屬的有害廢棄物，但環保署早就證明廢土場無毒的事實。

許說，蔡甚至在電視廣播不斷腦補，企圖洗腦民眾她有問題，8月1在周玉蔻節目、8月10日在鄭弘儀的專訪中，胡亂指控她，這段故事至今已經9年過去了，從檢方到法院包括她本人、公所同仁都沒有被調查或起訴，因此絕對不寬貸，今已經委請律師，就妨害名譽、意圖使人不當選等，對造謠者提出告訴。

蔡培慧則回應表示，許淑華願意提告是好事，永興廢土場案還在訴訟中，得標的廠商還是她爸爸的手下，所有資料都查得到，甚至她弟弟還在那邊當保全，保全只是幌子，事實上是去那邊把關廠商的。

蔡強調，許淑華她緊張了，過去我們怎麼樣提問許都不聞不問，現在還會反向攻擊她，代表選情低迷、有危機的是許淑華，南投鄉親都知道南投要改變，要選一個能夠能改變南投的候選人，所以她相信蔡培慧一定贏。