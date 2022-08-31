NCC日前推《數位中介服務法》草案，引發箝制言論自由而宣布暫緩，啟思民本基金會今公布最新民調，有高達6成3民眾表示不同意中介法，而有6成民眾不滿意蔡政府保障言論自由表現；啟思民本董事長、立委江啟臣直言，過去民進黨主張支持言論自由，但決策卻一再侵害言論自由，所以民調才透露出這樣的反感。

根據民調顯示，對於NCC研擬的《數位中介法》草案，計畫將PTT、Dcard、 YouTube、臉書、LINE等網路社交平台納入，強化政府監管的作法。⾮常同意者12.8％、還算同意為20.2％、不太同意15.2％、⾮常不同意 48.3％、不知道或沒意⾒則是 3.5％ 。

針對《數位中介法》規定，若行政機關認定網路言論是「不實訊息」， 可以要求網路媒體加註警語，有人認為，政府會將不利的訊息都加上警語，規避 輿論的監督，請問是否同意這樣的看法？結果顯示，非常同意27.2％，還算同意26.8％，不太同意14.8％，非常不同意27.7％ ，沒意⾒3.5％。

數中法讓政府預計要花25億設立財團法人，管理網路假訊息，但有人認為，這是用政府的錢公開養網軍，請問您是否同意這樣的看法？非常同意者為31％、還算同意19.6％、不太同意18.8％、非常不同意25.8％、沒意⾒ 4.8％ 。

江啟臣表示，4成的民進黨支持者，認為數中法25億設立財團法人是政府在公開養網軍，號稱民主進步的政黨，調查顯示僅有30.6％的支持者選擇言論自由；而NCC作為獨立機關的滿意度，竟然比蔡政府還來得低，這絕對值得深刻檢討NCC的聲譽和獨立性。

政大法律系副教授廖元豪說，數位中介服務法立法立意不當，沒有保護消費者，只想限制使用，條文讓人看了毛骨悚然，世界所有民主國家，沒有一個國家敢用這樣的法律來管網路，NCC說參考歐盟，但去查歐盟規定，只有恐怖主義、種族主義等條件才可以下架。

媒體人蔡詩萍說，中介法被撤，根據民調看到有太多政黨考量，這部法律是對民進黨美麗島、創黨精神最大的嘲諷，蔡政府踢到鐵板，民進黨過去主張百分百言論自由，現在竟主張防止虛假訊息高於言論自由，顯示民進黨支持者把政黨主張當作自己主張，而不是用價值取向來判斷。

啟思民本基金會執行長黃子哲認為，雖然數中法沒通過，但仍會有寒蟬效應，比如巴哈姆特網站前幾天嘲諷蔡總統的圖，就迅速被下架，顯示對言論自由、創作自由的傷害，已經發生，並列舉蔡政府箝制言論自由的十大罪狀，表示蔡政府一再限縮人民言論自由，過去說可以拍桌，但現在拍桌可能就要被法辦。

本次民本調查針對全國18歲以上的網路人口，於今年8月23日至28日期間，在Facebook投放廣告發送問卷，並剃除IP重複者，一共回收1041份有效問卷。抽樣誤差在95％的信心水準下，為正負3.04％內。