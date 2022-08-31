前中華奧會副秘書長吳國譽今(31)日至新北市中選會完成登記，正式成為新北市平地原住民議員候選人；吳國譽表示，未來將秉持一鄉一體育、一村一文化的核心理念，為族人及市民打造新北榮耀感。

吳國譽表示，會選在今天完成登記，是因為1954 年的今天，「時任省主席的嚴家淦成立山地巡迴文化工作隊，為使國內各族群生活及文化達到平等」，而候友宜市長任內完成五股夏綠地，將超過 30 年的五股垃圾山整合及清除，還給市民清新的居住環境。

他說，但反觀30年來的新北原民生活、政治與社會階級沒有明顯地翻轉，仍然停留在爭搶補助的陳痾，「就像在爭搶主流族群的剩菜剩飯」，而缺少科學、前瞻、專業的基礎建設。

吳國譽指出，健康體育、永續文化、福利社會、科技原民四大願景作為政見，「適應現代生活，維護傳統文化」是現今族人極力維繫的課題，而四大願景分別對應現代生活及傳統文化，吳國譽也將努力爭取為新北與族人服務的機會，以實踐原民的榮耀前景。