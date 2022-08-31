競選辦公室發言人何元楷(右)、律師陳麗玲(左)今天舉辦記者會，解釋農業電子化可以掃描履歷。(賴佑維攝)

新黨桃園市議員參選人游智彬也到場聲援，指張善政被抹黑案民進黨早有預謀且按表操課，記者會剛開完，帆布就掛出來。(賴佑維攝)

國民黨桃園市長參選人張善政因農委會研究挨批抄襲，競選辦公室發言人何元楷、律師陳麗玲今天舉辦記者會澄清。何元楷說，若綠營認為有爭議，就請向與農委會簽約的宏碁提告。陳麗玲也說，張善政推農業科技化，「溯源」讓消費者、農民雙贏，這是張善政的功勞。

張善政過去在宏碁擔任副總經理時，執行農委會「農業電子化發展策略分析與規畫」，從2007年起彙整國內外農業發展情況，也借鏡國外實際執行情形，更導入新技術於農業內，舉辦多場研討會、座談會。

陳麗玲表示，她2006年至2008年在桃園縣政府擔任農業發展局局長，當時她收到農委會指示推動農業科技化，如消費者透過QR碼在農產品上掃描，就可以得到產銷履歷，原來這就是農業電子化計畫的貢獻。陳麗玲稱讚，張善政就是將農業邁向科技化的蔣經國。

陳麗玲又說，產銷履歷剛上路時，僅有少數賣場配合，到現在不管去哪間賣場，都可以在農產品上找到產銷履歷農產品標章，就連買豬肉也有台灣優良農產品標章，這些都是當時農業科技化所做的貢獻。

何元楷則反批綠營，不要把每個人都抹成林智堅，他說，綠營為了勝選不擇手段。希望此後選戰回到原點，此舉不要繼續發生，這樣是破壞台灣選風，也破壞台灣優秀產業、企業。

何元楷提到，前新竹市長林智堅雙抄襲才退選，如果因為林智堅就抹每個人都抄襲，很無聊也很可笑。他說，若認為有爭議，就應該向與農委會簽訂合約的宏碁提告，要求宏碁出示所有報告資料、活動明細，向參選人提告是沒有意義的。

何元楷又說，該研究報告是資料彙整、蒐集出國考察分析，與應該是原創的論文完全不同，且研究報告也有說明來源、提出建議。呼籲綠營不要刻意為了選舉就抹黑。

陳麗玲也說，研究計畫會經過政府採購法，雙方要簽約，也要驗收，當時驗收的人時任主委蘇嘉全，若真的有抄襲、不可告人之事，15年前就該爆出來，而不是現在指鹿為馬。陳佑說，5000多萬不是只有這一紙報告，全台灣有300多個農會都要輔導，5000多萬。她也呼籲農委會公開當時的驗收報告及資料。一定可以還宏碁公司、張善政清白。

新黨桃園市議員參選人游智彬也到場聲援，指張善政被抹黑案民進黨早有預謀且按表操課，記者會剛開完，帆布就掛出來，速度之快堪稱台灣奇蹟。