疫情逐步緩降，長輩外出機會增加，使用汽、機車、腳踏車等交通工具也趨於頻繁，新北市今年1到6月高齡者事故死亡較去年同期增加23人，社會局為加強高齡道安宣導，在市府一樓設立「高齡道路安全互動專區」，透過影片、斑馬線、紅綠燈實景，以及桌遊和道安大富翁等遊戲，由路老師加強道安宣導，期望降低事故的發生，確保長輩的道路安全。

社會局長張錦麗表示，新北市高齡人口已逾66萬人，高齡者日常外出以機車與步行為主，其中主要事故原因為未注意車前狀況和任意穿越道路，以機車事故占63％最高，步行占25％次之，顯見未遵守交通規則為肇事因素大宗。

張錦麗表示，為加強高齡者道安，新北市培訓了220位路老師，到社區老人會、據點、銀髮俱樂部、松年大學等宣導，今年截至目前已宣導690場，有1萬7千位長輩參與；另外透過社會局YouTube頻道推出「道安數位E-box」，共有14部影片，包括紅黃雙煞、下一站左轉、生命沒號誌等主題，以實務和淺顯易懂的案例說明，加強長輩道安意識。

錄製道安數位影片的唐莉玲是第一屆路老師，她表示曾牽著父親要橫越泰山明志路，但短短2車道，行動遲緩的父親還是無法在綠燈秒數內穿越，最後停在馬路中央，往來車輛也不禮讓，可以說是險象環生，因此讓她決定投入高齡道安宣導。

社會局在市府一樓設立「愛上1032里銀髮俱樂部成果展」，共有11展區，包含銀髮玩咖桌遊、智能照顧、動運動、卡拉OK、老人共餐、寓見幸福和高齡道安互動區等，其中道安互動區最多人體驗，顯見民眾對於切身安全的重視。