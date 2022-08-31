俄羅斯持續入侵烏克蘭，外國品牌紛紛撤離俄羅斯市場以作為抗議，根據美國財經媒體報導，俄羅斯市場已逐漸成為大陸貨的天下，包括大陸汽車、電視、智慧型手機等趁機擴大俄羅斯市場，從而填補外企撤出的空缺。

報導指出，俄羅斯受到西方國家制裁的同時，俄羅斯為避免貿易被中斷，當局修改規定允許其主權財富基金投資大陸、印度及土耳其的貨幣。而在戰爭爆發後，大陸商品加速湧入俄羅斯，Avtostat數據顯示，俄羅斯上季有81%的新車進口都是來自大陸，第1季該比率僅有28%。

而在智慧手機市場方面，隨著蘋果和三星暫停出貨，俄羅斯在此部分也逐漸靠攏大陸。俄羅斯最大電信營運商Mobile TeleSystems PJSC數據顯示，小米成為俄羅斯第2季最暢銷的智慧型手機品牌，從前5名品牌中來看，有3個都來自大陸。

俄羅斯《消息報》上月援引線上零售商報導指出，因為日本及南韓業者暫停出貨俄羅斯，大陸電視機的需求在烏俄戰爭後增加近1倍。

俄羅斯官媒《俄塔社》先前引述官員說法指出，俄羅斯上月從大陸購買價值67億美元的商品，比去年同期成長超過20%，預計在能源價格上漲推動下，雙邊貿易可能在2022年成長超過三分之一至1900億美元。

花旗首席經濟學家Ivan Tchakarov說，今年迄今人民幣在莫斯科交易所的交易量已經上漲40多倍。值得注意的是，俄羅斯已在今年3月被環球銀行金融電訊協會（SWIFT）剔除，據SWIFT統計，今年7月俄羅斯在人民幣境外使用占比達3.9％，俄羅斯已躍升為離岸人民幣第三大支付市場，僅次於香港以及英國。

《華盛頓郵報》先前引述美國分析家說法指出，俄羅斯越來越依賴北京政府，正走向淪為大陸的「小老弟」角色。卡內基國際和平基金會高級研究員亞歷山大·加布耶夫（ Alexander Gabuev）說，大陸人民幣在俄羅斯莫斯科證券交易所的表現已經超過歐元，人民幣儼然成為俄羅斯的儲備貨幣，更增加了俄羅斯對北京政府的依賴，兩國之間已經存在的經貿不平衡只會更擴大。