新北市長藍綠陣營對辯論議題各自表述，民進黨林佳龍控國民黨侯友宜說4年前曾參與市長候選人辯論一事是「騙人」，侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢指出，侯友宜市長在4年前，就是勾選辯論式的電視政見發表會，相關方式都依中選會規定，當時雙邊也派代表協商相關事宜，各大新聞媒體都有報導，林佳龍是連查資料都不會？還是已經說謊成性？

吳亮賢批評，林佳龍宣布參選已快兩個月，至今連新北市的行政區名字都會記錯，整天就是把辯論掛在嘴上，狂潑政治髒水，林佳龍「四大皆空」的政見口號，更沒有任何具體論述，只有每天不斷巴著議員，填補自己的空虛心理，但看在民眾眼中，根本是「小雞帶母雞」、「跟著導遊的觀光客」。

吳亮賢提醒林佳龍，「不要換了位子，就換了腦子」，2018年林佳龍競選連任台中市長時，甚至拒絕原本答應的「龍燕辯論」，也婉拒媒體提出的辯論邀約，不守信用在先，如今為了挽救低迷選情，又不斷公然扯謊。呼籲林佳龍，要參選市長，請對市民負起責任，提出有建設性的政見，不要整天只想找人吵架，「不讀書的學生，就靜下心學習，否則只會重演四年前台中市長選舉的狀況，被民眾重重死當」。