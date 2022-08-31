三星7月獨步全球，進度超前台積電搶先量產3奈米製程技術晶片，但其客戶訂單一直是外界關注焦點。不過據韓媒指出，Google已經決定採用三星3奈米製程技術，以生產下一代旗艦機Pixel 8的行動應用處理器（AP），然卻有部分專家預期，「Google將沿用4奈米晶片，而非採用成本更高的3奈米」。

Business Korea報導，Google目前正和三星系統半導體（System LSI ）事業部合作開發第三代Tensor處理器，預計使用在Pixel 8智慧型手機，擬於2022年下半年推出。

Tensor為Google在2021年研發的處理器，並於同年應用在Pixel 6，而在此之前，則一直都使用高通晶片，直到與三星合作成功研發出Tensor處理器。

市場預期，Tensor處理器暫時僅會應用在智慧型手機。但Google未來則計畫將平板電腦、筆記型電腦，以及伺服器都採用Tensor處理器，因為半導體性能的提高，有助提升核心服務及產品性能。

但有部分專家認為，由於Google的Pixel手機並不是需要尖端技術的高階產品，採用3奈米製程技術生產處理器的可能性不高。因此他們預計Google將持續採用4奈米，而非成本更高的3奈米。

截至去年底，Google智慧型手機市占僅3%，在已經飽和的市場占比微乎其微。不過其Android系統卻占全球市佔72%。Google表示，如果能夠整合自家晶片及優化的操作系統，將有助提升生態系統產品和服務品質。

報導指出，Google選擇三星作為戰略夥伴，這項合作也有助三星提高其半導體業務的競爭力。

值得一提的是，此前已有業內人士透露，台積電3奈米晶片獲得英特爾、蘋果、超微、高通等大客戶訂單，其中由蘋果首發採用，其他客戶也陸續於明年或後年完成晶片設計並量產。

另，Business Korea於26日報導援引觀察人士觀點指出，三星由於在智慧型手機與蘋果是直接競爭對手，因此難以成為後者晶圓代工的優先選項，反之台積電不會引發任何隱憂，因為其只專注晶圓代工領域。

而報導也引述三星說法，儘管大客戶已經選擇台積電作為合作夥伴，但三星也有向其他大客戶提供行動相關的產品。不過三星沒有透露客戶名單。