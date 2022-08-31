「福樂安居」今正式動土，基地面積9696.05平方公尺，建築規模為3棟建物，地上14層、地下3層，將斥資28億9200萬打造。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

位於民雄鄉北勢子，嘉義縣興辦首案社會住宅「福樂安居」今正式動土。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國家住宅及都市更新中心選定嘉義縣民雄鄉昔日北勢子營區土地，規畫興建嘉縣首座社會住宅，31日在地方各界參與下，「福樂安居」社會住宅正式動土。（呂妍庭攝）

位於民雄鄉北勢子，嘉義縣興辦首案社會住宅「福樂安居」今正式動土，基地面積9696.05平方公尺，建築規模為3棟建物，地上14層、地下3層，將斥資28億9200萬打造，共630戶社宅單元只租不售，預計2027年中旬完工。

今由嘉義縣長翁章梁、副縣長劉培東、內政部政務次長花敬群、營建署長吳欣修、立委陳明文、吳玉琴等人持金鏟舉行開工動土儀式，縣府表示，「福樂安居」由國家住宅及都市更新中心與縣府團隊攜手合作，歷經產權移轉、地目變更，今終於動土。

福樂安居社宅鄰近自然公園、民雄工業區、水綠廊雙學區、嘉義酒廠酒類文物館及觀光工廠等，結合休憩、教育等適居環境，同時規畫托嬰、日照中心、日間小作所等空間，630戶分一房型329戶、二房型263戶、三房型38戶，並配有339席汽車停車位、679席機車位，以及停車管理、智慧節能及中央監控與物業系統等。

花敬群說，能到嘉義興建社宅是落實政策的重大里程碑，福樂安居不僅是提供居住地，裡頭相關的設計、規畫都是優質住宅的新典範，感謝嘉縣府團隊在行政過程出很大的力，中央與地方合作絕對是推動社宅關鍵中的關鍵。

翁章梁除肯定福樂安居地理環境非常好，也說興辦社宅可幫助城市永續經營，是吸引及留下人才的重要關鍵，今動土祈求工程順利進行，地方、中央共同打造品質與效率並重的優質好宅。