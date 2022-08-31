優格富含鈣質和蛋白質，還有許多好菌能促進腸道蠕動及增強免疫力，因此深受眾人喜愛。不過日前在大陸卻發生一起令人倒胃口的事件，一名女子莫名脫下鞋襪，光著腳踩上冷藏的優格堆上，畫面曝光後讓家長崩潰，直說，「我家小孩吃優格時喜歡用舌頭舔」。

據陸媒《極目新聞》報導，整起荒唐的事件發生在江蘇張家港的一間超市，從顧客爆料的影片中可見，一名女子不知為何突然脫下鞋子，單腳跨上開放式冷藏櫃裡堆疊的優格，後來更乾脆把襪子也脫了，赤裸的腳丫子就直接踩到優格上，讓人看了覺得噁心。

現場目擊者表示，這名促銷專員在卸貨時不小心撞到腳，之後「不知道怎麼想的，竟把腳放到優格上」，超商工作人員表示，闖禍的人是某牛奶品牌的促銷專員，並不屬於超商員工，不過事後這名促銷專員也遭到其公司開除，被她踩過的優格也全數下架銷毀。

有家長看到這幕崩潰，直說自己的孩子吃優格時「喜歡用舔的」。（圖／截取自極目新聞）

影片曝光後迅速在網路上流傳，有人猜測，這名專員撞到腳後想利用冰涼的優格「冰敷」，也有家長看了畫面忍不住崩潰，直說：「我家小孩吃優格的時候喜歡用舌頭舔！希望工作人員多注意點！」還有網友認為，這名促銷專員的動作熟練，懷疑可能是慣犯。