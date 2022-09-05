痛風是一種身體內普林代謝異常的疾病，且好發於男性，對此，國健署指出，若想遠離痛風、減緩復發風險，飲食上有4招需多加留意，包括少吃高脂食物、少喝肉湯、少飲酒以及多喝水，建議每天至少要喝到3000毫升以上的水分。

國健署在臉書粉專PO文指出，痛風是尿酸結晶沉澱在關節處，所以會發生紅、腫、熱，甚至像針扎一樣痛的現象，風險較高的因素包含家族遺傳、男性、年齡增長、有高尿酸血症、體重過重、飲酒過多等，如果已經發生過痛風狀況，飲食上就需要特別注意，避免持續復發。

國健署分享4招減少痛風復發的飲食方式，首先是少吃高脂食物、炸物，因為油脂會阻礙尿酸排泄，吃太多會讓尿酸更容易累積在體內。其次是少喝肉湯、少吃內臟類，因為肉湯、內臟含有較高的普林，普林分解代謝後會生成尿酸，一旦吃多，體內的尿酸就無法有效排出。

特別要注意的是少喝酒，因為酒精與尿酸的排泄是競爭關係，喝酒會減緩尿酸排泄速度。最後要多喝水，因為尿酸主要是從尿液中排除，所以多喝水是減緩痛風復發的最佳方式，建議每天至少要喝到3000毫升以上的水分。