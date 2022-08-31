國民黨桃園市長參選人張善政過去任職宏碁時期經手的農委會委託案，近日遭控研究報告涉抄襲，經過連2天澄清，張今晚透過臉書細數為期3年交出的報告數量，強調此計畫對台灣農民與消費者產生巨大正面影響，無奈綠營與側翼為選舉無視前人付出，更喊話會繼續推動農業智慧化，在桃園實踐智慧農業4.0。

張善政表示，15年前這份單純的政府委託案《農業電子化發展策略分析與規劃》，承載台灣農業發展邁向資訊化重要任務，團隊兢兢業業依委託要求收集資料，引進國外新知介紹給農委會，如今卻因選舉遭抹黑，他直言「政治攻防衝著我來，我可以忍，但傷害本土科技企業的名譽與團隊的努力，我不能接受」。

對於綠營側翼稱5700萬的標案只有一份報告，張善政列出各年成果打臉，第一年2007年交出3份國外農業科技發展現況研究報告、2008年的相關提案報告、計畫與簡報共4份、下個年度的各類企劃、計畫、報告共12份，也舉辦 2 場座談會、1 份電子報發行內容摘要、7份國外農業科技發展現況研究報告、其他林林總總的計畫、簡報、會議紀錄和成果報告33份。

張善政指出，計畫第2年完成11份國際資通訊科技應用報告，橫跨日本農業應用線性規劃法、WiMAX及無線網路、日本IT新改革戰略、荷蘭國家農業長程規畫、食品安全鏈、農產檢驗資訊系統建置、GIS應用於農業資訊管理等議題。

「這計畫案對台灣農民與消費者產生了巨大的正面影響」，張善政憶起，後來他了解到，各縣市政府陸續收到農委會指示，開始推動農業科技化、農業資訊化，農漁產品的生產履歷，從那時起，從產地到餐桌的生產履歷、生產溯源系統開始更便利，這是不分朝野黨派、政府和民間許多人的共同努力，且如今各大賣場，都有TAP產銷履歷農產品標章，讓大家吃得安心、政府管理更有效率，當年宏碁團隊貢獻功不可沒。

張善政感嘆，但在綠營和側翼眼中，為選舉利益，可以無視前人為台灣的付出，把一件政府合法驗收且高度肯定的委託案，說成「A國庫的錢」、「詐領」和「不當獲利」，完全無視當年這是政府委託宏碁的計畫案，他個人完全不可能因此獲利，所以他今天也宣示「如果（因此案）有一塊錢到我口袋，我就退選！」

張善政也提到，真正應關注台灣與桃園農業發展現況，目前台灣農產品雖聞名全球，科技與機械產業實力更是國際翹楚，可惜農業與資訊科技的合作仍相對缺乏，無法以產業思維提升台灣農業國際競爭力。根據普查數據，農業人口持續老化，正衝擊農業生產。

張善政表示，日韓經驗值得參考，要解決困境，一定要引入產業思維與科技技術，貫徹智慧農業4.0，透過引進台灣科技能量投入農業機械的研發，並普及大數據及智慧化管理，讓產銷更順暢，也要協助農民引進農業機器人、無人機、AI 等智慧農業的新應用，降低人力依賴，提高生產力。

張善政說，已看到桃園部分地區引入智慧農業思維，但主要辦理培訓班與給補助，但桃園的農業政策情況，最讓農民與市民記得的，卻是花大錢辦農業博覽會，燒完就沒了。細究農業局施政資料表面下實況，仍充斥補助生產機具、補助農業產銷班生產運銷資材等傳統思維，沒有投資在讓農業升級的關鍵，也未徹底落實智慧農業思維。

張善政也喊話，過去他參與推動台灣農業資訊化的重要戰役，現在與未來，會持續推動台灣農業智慧化，運用科技專長與國際視野，讓智慧農業4.0在桃園實踐。