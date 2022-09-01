俄羅斯減供天然氣推升歐洲能源危機越演越烈，隨著能源價格飆漲，美國能源公司和貿易商藉由向歐洲出售天然氣賺取巨額利潤，行業專家預估，單次運輸可賺取超過1億美元〈折合約30.4億元台幣〉的利潤。

外媒《BUSINESS INSIDER》報導，美國現在將60%的液化天然氣出口出口到歐洲，而一年前這個比例還不到 20%。能源投資銀行家 Laurent Segalen指出，在美國銷售天然氣的公司可以裝滿一艘大船，然後以大概6000萬美元的價格將其運送到大西洋彼岸，然後貨物在歐洲的販售價格約達2.75億美元。

Vortexa 液化天然氣分析主管Felix Booth則說，美國天然氣公司每批貨物可以賺取約1.5億美元，他表示「這是一種令人難以置信的套利，任何持有天然氣並希望其價格上漲的人，都獲得了難以置信的利潤。」

報導指出，買賣美國天然氣的主要參與者包括法國TotalEnergies等大型能源公司以及Trafigura、Gunvor 等主要貿易公司。

值得注意的是，俄羅斯先前已將北溪1號天然氣供量降至20%，推升歐洲天然氣價格在2022年呈螺旋式上升，以當地貨幣計算，歐洲天然氣價格在去年上漲約 200%。相比之下，即使美國天然氣在最近幾個月大幅上漲，但仍便宜許多。

俄羅斯天然氣工業公司先前宣布，將從8月31日起到9月2日停止北溪一號的天然氣供給，加劇了歐洲能源短缺問題。