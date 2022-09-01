統一集團全新品牌「CupiCho」，以「繽紛時尚、寵愛分享」為品牌定位，引進全球16個巧克力產區、35大精品巧克力品牌、超過600種的精品巧克力，打造全球精品巧克力專門店，全台首店進駐高雄夢時代購物中心B1，2日開幕，首3日(9/2~9/4)單筆消費不限金額享9折優惠。

「CupiCho」即是象徵愛神「Cupid」與「Chocolate」的夢幻交織，引領消費者徜徉於幸福浪漫的神話世界CupiCho。全台首店進駐高雄夢時代購物中心B1，整體空間由統一集團美麗事業董事長高秀玲親自帶領團隊規劃，以曜石黑及璀璨金打造出現代風格與古典工藝揉合的Art Deco精緻設計，金色流線如同展演出巧克力絲滑般的風味，傳達出「繽紛時尚、寵愛分享」的愛戀氛圍。

走進CupiCho全球精品巧克力專門店，消費者不僅能沉醉在頂級巧克力的浪漫旅程，也可細心品味巧克力「bean to bar」的工藝製程，讓喜愛優質巧克力的饕客彷彿體驗了環遊全球巧克力的珍品之旅。

店內引進超過600種的精品巧克力中，包括擁有巧克力界法拉利美譽的義大利「AMEDEI」、限定販售的義大利「DOMORI」、知名藝術家設計「Le Chocolat des Français」(法國人的巧克力)、獲獎無數的比利時「MILLESIME」等精品品牌。

CupiCho全球精品巧克力專門店更導入精品風味的不可思議咖啡及優選紅白酒、威士忌、啤酒酒BAR等複合元素，打造讓消費者品味巧克力時可多元搭配的豐富體驗。

「CupiCho」9/2開幕，首3日(9/2~9/4)單筆消費不限金額享9折優惠；首月(9/2~9/29)慶享「開幕好禮3重送」，第1重：消費滿688元送精品巧克力1份，第2重：消費滿1200元送9折優惠券，第3重：FB/IG打卡即送巧克力片1份；並同步安排精品巧克力「天天心動價」的限時超優惠價，提供給消費者寵愛分享巧克力的幸福體驗。(記者張雅雲/高雄報導)