日本8月製造業活動創下近一年來最疲弱的擴張，全球經濟情勢持續惡化，以及中國與南韓需求下滑，使日本製造業受到衝擊。

對日本決策官員而言，國內製造業擴張減弱是全球增長前景的警訊，該國政府原本希望這個全球第三大經濟體能受惠於國際貿易活動增強。

au Jibun銀行8月日本製造業採購經理人指數（PMI）經季調後終值為51.5，高於先前公布的初值51.0，但低於7月終值52.1。該指數雖仍高於50榮枯分界點，卻創下2021年9月以來最疲弱的擴張力道。

其中，產出與新訂單分項指數連續第二個月下跌，是總體製造業PMI放緩的主要原因。新訂單分項指數創下2020年10月以來最嚴重的萎縮，而出口訂單分項指數則連續第六個月呈現下滑。

負責這項調查的標普全球市場情報公司（S&P Global Market Intelligence）經濟學家Usamah Bhatti表示，短期內日本製造業活動可能持續放緩，在客戶信心下滑的情況下，缺乏新訂單使製造業者的產能壓力升高。不過，需求轉弱也帶來了好處，即供應鏈的壓力終於得到緩解的機會。