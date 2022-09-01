國民黨基隆市長候選人謝國樑提供另一套論文檢索系統比對結果，自證論文原創部分高達82％。（謝國樑提供／張志康基隆傳真）

民進黨基隆市長候選人蔡適應1日遭時代力量質疑論文抄襲，國民黨基隆市長候選人謝國樑在得知此事後，僅表示他沒看過蔡的論文，無法給予回應。但晚間卻遭政治評論員張銘佑，在臉書質疑謝國樑的論文抄襲，且相似度高達47％。對此，謝國樑表示，希望對方不要斷章取義，否則會讓人覺得是在「圍魏救趙」。

張銘祐表示，他透過iThenticate及turnitin兩套抄襲比對系統，顯示謝的論文相似度高達44％及47％，並質疑論文內容大量、全段落引用其他文章拼裝出來。

對此，謝國樑表示：「抄襲的本質在於引用時沒有註明出處，我的論文都有註明出處。如果要釐清事實就必須送政大學倫會，我也很樂意主動與學校聯繫釐清問題。」

謝國樑也將他自己的論文，利用「Symskan文獻相似度檢索服務」進行比對，並強調，他「整部論文」都有註明出處，且原創有82％，相似度只有18％。

謝國樑認為，若對方要做完整指控，應該要學時力1日召開的記者會，出來當面好好講，把一切抄襲的本質都分析清楚，而不要貼個臉書斷章取義，不然這樣會讓大家覺得是在「圍魏救趙」。