在農耕時代，生產力是一個很好用的指標，但在今天這個時代，大多數人都是知識型工作者，只用生產力衡量工作表現已經不夠。

管理顧問普萊斯（Dominic Price）觀察指出，許多的公司對生產力深深著迷，然而，提高產出不代表一定會有更好的結果。例如，一位作家可以花一年，寫出兩本銷量普通的書，或者花同樣的時間，全神貫注寫出一本暢銷小說。

普萊斯在快速企業雜誌（Fast Company）指出，比起生產力，企業應該更強調，可以為顧客或公司帶來什麼結果。比起要求行銷部門推出五篇新的行銷文章，你應該叫他們增加五％的網站流量。

領導人該如何將重點從「效率」，轉移到「成效」？普萊斯提出以下四個建議：

1.制定里程碑。制定里程碑，可以提醒團隊，還需要花多少時間才能達成目標。當你說出：「我們已經達成今年一半的目標了！」往往能夠激發團隊士氣；相反地，若你發現比預期的還要慢達成目標，也能提醒員工變得更警覺，加快腳步達成目標。

2.建立回饋循環。很多資訊團隊會建立一個資料庫，將可能被問到的問題，放在上面，讓其他同事上去尋找答案，不用每次都詢問他們。接著團隊可以檢視，人們多常上去查看資料庫內的文章，又多常提出疑問，藉此評估他們的資料庫是否有效。

這個概念也可以運用在其他團隊或領域當中。例如，出版商想要知道讀者對於文章的喜愛程度，可以關注他們的內容有多常被分享在社群平台上。

3.追求持續進步。你可以檢視專案的成長，或是減少了哪些阻礙。例如，服務出錯的時間有減少嗎？顧客獲取率是否維持穩定，或是逐年成長呢？如果這些指標有進步，就代表著團隊有持續成長。你也可以和團隊一同回顧過去，分析從最近完成的工作中，學到了什麼，並將這些知識運用到未來的工作中。

4.注意員工的健康狀況。保持健康的身體，與快樂的心情，是提升團隊工作成果的不二法門。你可以觀察員工的休假狀況，如果越來越多員工請病假，可能代表員工的健康出了問題，你應該盡快找時間與部屬進行一對一談話，關心他的狀況，找出他是否需要幫助。

下次檢視團隊表現時，不妨嘗試以上做法，將重點放在衡量執行的成效，而非效率上。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘433期》)