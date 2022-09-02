NBA今傳出重磅交易，傳聞已久的米契爾（Donovan Mitchell）花落誰家？根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）推文，克里夫蘭騎士以3名球員、3支首輪選秀籤，向確定打掉重練的猶他爵士換來米契爾，衝擊東區版圖！

爵士今年夏天下定決心重建，先把當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）送往明尼蘇達灰狼，再釋出米契爾也可賣的訊息，吸引各隊總管追逐，新聞熱度完全不亞於籃網與KD的「吹密人生」。據指出，騎士送出塞克斯頓（Collin Sexton）、麥卡南（Lauri Markkanen）、阿巴吉（Ochai Agbaji）3人，以及3支未受保護的首輪籤（2025年、2027年、2029年），加上2個選秀互換籤（2026年、2028年），成功搶下這名足以改變東區版圖的明星後衛。

米契爾今年繳出場均25.9分、5.3助攻、4.2籃板、1.5抄截的超水準數據，整體命中率更來到生涯最佳的44.8%，連續3年入選明星賽。他今年賽季年薪3040萬美元，2025-26賽季擁有球員選擇權。

米契爾2017年進入NBA，5年來每季場均都超過20分，季後賽場均更高達28.3分，無奈他與戈貝爾的組合無法讓爵士走得更遠，且兩人屢傳貌合神離，最終分拆。原本紐約尼克被視為米契爾的熱門下家，沒想到騎士半路殺出。