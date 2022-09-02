第11號颱風軒嵐諾受大範圍低壓帶引導，正快速向西南移動，台中市長盧秀燕原訂2日上午前往登記參選市長，但因颱風來襲取消行程委由競選團隊代為登記，前往視察烏日五張犁抽水站，強調市府團隊嚴陣以待，也提醒民眾加強戒備，不能掉以輕心。

盧秀燕表示，軒嵐諾颱風暴風半徑相當大，已影響台中，昨天下午開始台中強陣風不斷出現，統計昨晚到今早為止，市府接獲或發現約120幾起路樹倒塌或折枝事件，其中有2、30輛車子因此受損，目前路樹倒塌或折枝約70件已善後，其它案件也陸續處理中。

水利局副局長韓乃斌表示，大里溪沿岸共有5座大型抽水站及1座簡易抽水站，肩負大里溪高漲時堤防內區域的排水重任，水位一到立即抽水，並清楚標示抽水狀況讓市民朋友掌握，除6座固定抽水站，市府也已整備移動式抽水機243台、沙包2萬包、防汛鼎塊647塊等防汛物資，市民如有需要可向各區公所聯絡領取，有急救需求也可通報1999，市府將立即協助。

韓乃斌表示，大里溪沿岸5座大型抽水站及1座簡易抽水站總抽水量達31.9cms，相當於5分鐘內可抽排4座國際標準游泳池的水量，有助於提升大里溪沿岸區域排水能力；此外，也已備好移動式抽水機243台、沙包2萬包，防汛鼎塊647塊，分別放置在中科廣福路、中彰快速道路下及三河局烏溪倉庫，以便就近調度；另外，各區公所已於今日上午9時開始發放沙包，民眾可就近至公所領取。