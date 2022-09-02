時碩工業(4566)上半年受惠工業應用產品，每股盈餘達3.16元，已經超過去年全年。看好未來公司接單，公司總計斥資23億元，在無錫、西安及台灣建置三廠，其中，無錫可望第四季貢獻營收，西安、桃園新屋大園區將於明後年陸續投入。

董事長黃亞興指出，公司先前投入2億元人民幣建置無錫查橋新廠，將原本5個廠房搬遷至新廠，並將處分舊廠房。7月已開始陸續搬遷，最快10月投產，第四季可望開始貢獻營收。

時碩在西安銅川設廠，強化精密鑄造出貨，該廠是向政府租用廠房，投資設備約3300萬人民幣，預估2023年完工投產，以精鑄和工業儀表應用為主。公司也在桃園新屋大園區取得1.7萬坪土地，總樓地板面積1.98萬坪，目前持續變更中，預計2024年投入建廠，總建坪面積將是現有新屋廠和幼獅廠的3倍。

時碩上半年合併營收24.2億元，毛利率回升至22％，稅後淨利2.27億元，每股盈餘3.16元。前7月合併營收28.24億元，年成長11.27％，8月營收有望優於7月，全年營收挑戰50億元新高。