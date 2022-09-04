近年已跟「小皇帝」詹姆斯盡釋前嫌的籃網後衛厄文，最近上到「The Shop」節目中坦承，詹皇就像一名超級英雄，可是超級英雄也需要助手，詹皇身上背負太巨大的壓力，至於厄文近年飽受外界批評，他承認自己做過不少爛事，卻也蒙受很多誹謗。

厄文在2011年以狀元身分加盟騎士，詹姆斯卻在2010年宣告跳槽熱火，「1年前我還在看詹皇的『決定』，1年後我加盟騎士，那位天選之人卻已離開，當時我只有19歲，也承受很大的壓力，因為我認為必須讓騎士重獲希望，但我只能單打獨鬥。」

隨著2014年詹姆斯重返騎士打球，「愛神」洛夫也加入騎士，厄文很清楚待在詹皇身邊必須做些什麼，「我想要告訴所有年輕人，超級英雄也需要有助手，其實作為一名球隊領袖，並不需要總是承擔所有壓力，可是詹皇自己選擇承擔巨大壓力。」

至於厄文近年爆發不少爭議言論或事件，他也坦承，「我這幾年經歷太多事，在這裡5到10分鐘都說不完，我不會當作負擔，我的歷史就是我的歷史。我在公開場合做了一些爛事，在場外也做了一些，但我也因此承受很多誹謗，而且很多時間我都不跟別人待在一起。」