民進黨台北市長候選人陳時中昨（3）日提出在公廁廣設免治馬桶，宣傳影片中卻出現類似偷窺的行為，引起民眾反彈，他今日受訪時強調，「沒有任何騷擾意思在，有這種感覺我們表達歉意。」針對陳時中道歉一事，除「宅神」朱學恒大感驚訝外，網友也狂酸，「關鍵字是：選舉。若非為此，他會輕描淡寫說每個人感覺不同！」

陳時中昨日端出政策牛肉，稱要把台北市政府轄管的公廁廣設免治馬桶，並與網紅四叉貓合體拍攝宣傳影片，不過陳卻在影片中做出類似偷窺的行為，引起各界撻伐；他今日出席活動時回應，團隊設計並未帶有偷窺、性騷擾含意，但如果讓民眾有這種感覺就必須表達歉意，也透露跟創作團隊研究後，對方已同意進行修正

對此，朱學恒今日下午在臉書質疑陳時中，「拒買疫苗不道歉，封存會議紀錄不道歉，沒有3+11紀錄不道歉，結果拍個偷窺廣告就道歉了？」

朱學恒這篇貼文僅2小時就有超過2600人點讚，還有超過250則留言，網友紛紛表示，「因為這則爛廣告，會影響選情，所以才道歉。」「因為不道歉票會愈來愈少，不得已啦！」「要選票嘛！選上後就現出原形了。」「因為要選市長了，他X的跪下來都可以……選我正解。」