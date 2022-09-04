彰化縣政府4日舉辦化縣囝仔運動會，爸媽和孩童熱烈參與。（吳敏菁攝）

彰化縣政府為了完備彰化高鐵特區，將區內兒童遊戲場用地，打造公共托嬰中心、親子館等共融的多功能活動中心。（吳敏菁攝）

彰化縣政府4日舉辦化縣囝仔運動會，爸媽和孩童熱烈參與，縣長王惠美表示，為了建構更好育兒環境，預計今年有3間0至2歲托嬰中心落成，未來將規劃15間托嬰中心也將陸續完成。另外，彰化高鐵特定區將投入6000萬元設立托嬰中心、親子館及活動中心，強化生活機能。

彰化縣囝仔運動會和親職教育宣導系列活動4日在田中龍江館熱烈開跑，彰化縣警察局婦幼隊針對兒少交通安全進行設攤宣導，以活潑生動的趣味遊戲，讓兒童了解交通安全知識，並有爸氣十足尿布趣、DIY體驗活動，還有爬爬走、搬搬樂、抓抓樂、親子甜筒接力，爸媽和小朋都嗨翻天。

王惠美表示，彰化縣18歲以下人口目前約有18萬7000多人，3歲以下孩童大部分還是由父母照顧。縣府積極建立更好的育兒環境，已盤點用地，在各鄉鎮投入公共托嬰中心，目前和美鎮、二林鎮和社頭鄉的公共托嬰中心都已經裝修了，未來彰化縣會增加到15座公共托嬰中心、12座親子館，希望讓青年朋友多多增產報國。

彰化高鐵特定區開發，土地已經脫標4成，住宅聚落逐漸形成，為了完備更好的生活機能，縣府積極著手規畫，在距離田中鎮三民社區不遠的兒童遊藝場用地，計畫投入6000萬元，打造公共托嬰中心、親子館和活動中心等共融的3樓多功能建築，目前在準備包發基礎設計階段。

此外，彰化高鐵特區第一種住宅區、商業區、旅館區及產業服務專用區也提高容積率，原訂120％至140％，放寬提升到140％至160％。地方盼透過更實際手段，讓脫標土地盡快邁入開發、利用的階段，不要再閒置了，才能帶動整體發展。

田中鎮長洪麗娜說，田中好山好水、特產多，更是交通重鎮，各項福利越來越好，唯有將家中的小寶貝與長輩都照顧好，年輕族群才能放心工作，大家一起努力，田中更美麗、彰化更進步。