彰化大村平交道故障第3天，因狀況罕見，台鐵至今找不出原因。（翻攝彰化踢爆網／吳建輝彰化傳真）

台鐵彰化路段號誌、計軸器、電纜發生故障，從中秋節連假前一天至今已第3天，影響6萬旅客，造成民怨四起。台鐵至今尚未找出原因，僅表示遭「非人為」外部訊號干擾，且是列車通過時才會發生，連台鐵局長杜微都親自前往現場坐鎮。杜微表示，初步排除人為因素，也找來曾幫台鐵修復潮州機廠內同款計軸器的高雄科技大學教授協助，沿線尋找不明干擾源，究竟出自何處？

據了解，台鐵徹夜檢修後，原先認為可能是相關零件故障，陸續更換主機板、電纜、計軸器、接地設備等，不料干擾源持續出現，且是有列車經過時才會發生異常，直呼還是第一次遇到這種事。

交通部次長胡湘麟親赴現場視察搶修狀況，目前已縮小範圍，把重點集中在中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，該區間遇列車通過時，迴流電流可能造成干擾，突波傳回機房影響號誌系統。

台鐵正抽換該區間號誌電纜，改用遮蔽係數良好的28P電纜，並計劃在機房相關計軸器模組加強突波防護，已調集頻譜分析儀、示波器、突波吸收器，加強機櫃主件防護，相關工程預計今天完成。

彰化縣大村鄉中正西路平交道，從8日上午卡到現在，現場近20名台鐵人員搶修。今天中午12點10分左右，柵欄突然升起，原本大家以為已搶通，結果柵欄馬上降下來，僅通車不到1分鐘時間，現場崩潰「連照片都沒拍到」。