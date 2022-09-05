台北市長選戰藍綠白爭霸，前台北市副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊近日接受媒體專訪表示，自己當選後的第一件事，就是明年中拆掉第一殯儀館，將4580坪的土地綠化後還給市民，再循都市計畫變更程序，與居民討論要怎麼使用。

黃珊珊於專訪時透露，當選後第一件事是拆掉第一殯儀館，此前要先擴充第二殯儀館空間，而柯市府任內已改建二殯，預計明年中完工，待禮儀服務空間變大後，一殯會馬上、立刻拆掉。

黃珊珊說，一殯基地後續將尋都市計畫變更程序，未來不做商業用途，和當地居民討論要怎麼使用；二殯將打造殯葬園區，以自建或BOT方式興建新大樓，供殯葬業者進駐，方便統一管理。

而一殯拆除與否，現任市長柯文哲早有表態，按市府規畫，二殯擴建工程將在明年4月完工，7月試營運，待二、三期工程結束，一殯除役將是最後一哩路。黃珊珊顯然願意延續柯市府政策，藍綠參選人則尚未表態。

地方人士透露，仔細觀察一殯地理位置，周邊的里較偏綠，但行政區中山區又是國民黨台北市長參選人蔣萬安的立委選區，因此黃珊珊拋出此政見，除了市政延續外，仍有向藍綠喊話的意味。