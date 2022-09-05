林耕仁今天上午在市議員黃文政、議員參選人張文興到東區仙宮里徒步家戶拜票。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁5日針對蔡英文總統昨天對廢死議題指「無需嚴刑嚇阻犯罪」的言論表示，如果不透過嚴刑來遏阻犯罪，難道是要靠蔡總統補不了的社會安全網嗎？

林耕仁今天上午在市議員黃文政、議員參選人張文興到東區仙宮里徒步家戶拜票，並訪視83歲吳炳炎爺爺，在重陽前夕表達對長者的關懷，隨後在福德宮為市民參拜祈福。

林耕仁表示，很多人問他為何要徒步拜票，他回「這是接觸市民、聽取心聲、溝通民意最直接的方式」，25年來都是如此，他會持續走下去。

林耕仁對蔡英文總統的「無需嚴刑嚇阻犯罪」言論也提出看法，他說，之前台南奪槍殺警案，造成兩位年輕警察殉職，引發社會動盪、至今市民餘悸猶存，之後發現凶手是逃亡在外的外役監受刑者，還被法務部粉飾太平，說成「逾假未歸」，更讓全國民眾膽戰心驚，憂心到底還有多少外役監受刑者在外，成為治安未爆彈。

林耕仁進一步表示，尤其前半個月，在新竹東區、南寮依序發生槍擊案，他在跑行程時，市民都在問「到底政府有沒有在維護治安？」，他也只能安撫民眾情緒。

不過，他看到蔡總統竟然認為「無需嚴刑嚇阻犯罪」來回應死刑問題，他要反問，如果不透過嚴刑來遏阻犯罪，難道是要靠蔡總統補不了的社會安全網嗎？

至於，這次新竹市長有6人登記角逐，林耕仁表示，為市民服務，積極參與公眾事務，很多人參與是很正常的事，希望透過政策和市民認同的市政願景，來得到最大的支持。

林耕仁也說，他是在地最有經驗的參選人，會一步一腳印爭取為新竹市民服務的機會。另外，因為選舉規定的關係，平地原住民林慈愛議員、香山區廖子齊議員已經連任成功，在此先跟她們兩位議員恭喜。