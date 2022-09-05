高雄7至8月的黑沙、啤酒、鹹酥雞嘉年華等各項大型活動，都帶來滿滿人潮，隨著暑假結束，為延續高雄旅遊人潮，高雄市政府觀光局立即推出「2022高雄國內旅遊團體補助計畫」，自9月1日起至11月30日止，旅行社只要組團15人(含)以上團體、安排兩天一夜以上行程至高雄旅遊，並住宿高雄合法旅宿業，即可申請補助一晚住宿費，平日(週日至週四)住宿每團補助5000元，假日(週五、週六及國定假日)住宿每團補助4000元，更可搭配9月愛河及月世界熱氣球、10月高雄城市野營等主題活動，預計又將吸引大批民眾來高雄旅遊。

高雄市觀光局長周玲妏表示，高雄近期接續舉辦旗津黑沙玩藝節、啤酒嘉年華、大港閱冰、旗津風箏節、臺灣文博會等活動，都為高雄帶來許多人潮，另搭配中央的悠遊國旅方案，7月也針對自由行旅客推出「週間補到千 X 週五又補五」住宿優惠積極搶客，活動起跑才3周，已在8月4日額滿，非常感謝大家對本府所辦理活動的肯定並喜歡到本市旅遊。為延續這波旅遊熱度，觀光局在9月之後的旅遊淡季，持續加碼推出國旅團體補助方案，鼓勵旅行社多多組團來高雄旅遊。

觀光局進一步指出，此次補助計畫最大特點是不限平假日入住高雄都有補助，平日一團補5000元、假日一團補4000元，希望旅行社多推平日的團體旅遊產品，增加高雄飯店週間住房率。另在此後疫時期，觀光局也希望多多推廣本市宗教旅遊，故在本次補助計畫，也要請旅行社配合必須安排至少兩個高雄景點，其中一個須為市府公告之宗教景點；另針對送團累計達100團以上的旅行社，每間旅行社將加發獎勵金3萬元，請旅行社儘速規劃並多來申請。

從110年底陸續推出的各項觀光振興方案，包括冬季團體旅遊補助、振興旗津等，已累計引客逾500團、約2萬人次造訪高雄，近期推出的海線潮旅行及2022國內團旅補助計畫，預計也可引客2萬人次以上，期以旅行社帶入人潮，進而帶動本市觀光相關產業的發展。

觀光局提醒，本次計畫補助對象為合法設立的旅行業，出團時間自9月1日至11月30日止，採取事後核銷(免事先申請)的方式，不得預先匡列額度，且不得同時申請「2022海線潮旅行團體旅遊補助計畫」，旅行社出團後即可申請，額度如用完即停止補助，請旅行社即早辦理補助申請，先搶先贏。