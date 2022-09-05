全球戶外機能服飾大廠光隆(8916)今(5)日召開法說會，董事長詹賀博表示，光隆由羽絨廠成功轉型為成衣廠的效益已開始浮現，今年上半年營業淨利與稅後淨利雙創同期歷史新高，未來將積極拓展戶外成衣業務，目標是今年戶外機能服務年成長率逾30%、近一步推升獲利。明年預計再增加4-5個新客戶！

光隆今年上半年成衣營收比重已經超過50%，且受惠於上半年成衣事業年增46.6%，營業淨利與稅後淨利雙創同期歷史新高，營業淨利來到4.30億元，年增163.7%，稅後淨利4.40億元，年增69.0%。

在歐美疫情解封民眾重啟戶外活動後，戶外用品巿場的需求明顯回溫，光隆上半年成衣事業年增率達46.6%，營收比重來到57%，在高毛利成衣出貨比重大幅提升下，獲利表現明顯獲得提升，上半年毛利率與營業淨利率雙創同期新高，分別來到16.2%及8.7%，成衣產品佔合併營業利益更高達86%。

展望下半年，光隆對成衣表現依舊樂觀看待，看好出貨動能將持續強勁，成長幅度不亞於上半年，且營收比重仍可保持過半以上水準，在成衣強勁成長下，期待今年獲利挑戰歷史新高。

在戶外運動風潮興起下，根據Euromonitor所公佈的數據，全球戶外服飾到2026年的5年年複合成長率(CAGR)為6.4%，較疫情發生前2007至2019年的3.7%大幅上升，此外，戶外服飾普及率仍低，潛在成長空間相當巨大，光隆看好戶外服飾將成為未來服裝領域的下一個焦點。

詹賀博指出，光隆深耕戶外運動服飾已久，與世界上最有前景的戶外服裝品牌建立合作夥伴關係，深得品牌業者肯定，隨著越來越多品牌業者選擇光隆以生產高階戶外運動服飾，光隆市佔率不斷提升，根據敏感性分析，即使市佔率提升1個百分點，也將帶動目前營收翻倍成長。

至於市場所關心的通膨問題，詹賀博表示，由於總體經濟不確定性提高，終端需求不明朗，品牌下單模式從過去一次下大批量訂單轉為小批量下單，之後再視終端需求來決定是否追加訂單，此種訂單模式轉變反而有利於光隆，主因其他大型戶外機能服飾業者往往需要較大批量訂單才能發揮規模經濟效益，但光隆本身產線彈性大，即使小批量訂單也能有相同獲利表現，反而可以取得更多訂單。

此外，詹賀博指出，由於品牌業者近年加速發展「直接面對消費者(Direct-to-Customer, DTC)」的銷售模式，更加重視產品的獨特性及功能性，因此，對於代工廠商生產技術的要求更是同步提升，在此趨勢下，光隆以往長年耕耘於生產技術門檻高的產品，將更能獲得品牌業者的青睞。

展望未來，詹賀博預期2022年戶外機能服飾營收將較去年大幅成長逾30%，到2026年成衣營收比重將達到70%，帶動未來5年成衣事業部營收以雙位數幅度成長；此外，戶外機能服飾的成長，也將進一步帶動毛利率、營業淨利率、淨利率的提升，因此，未來獲利的成長幅度可望進一步超越營收成長幅度，並為穩定的股利配發政策注入一劑強心針。

根據光隆的最新股利政策，今年分配普通股現金股利3元與特別股2.5元，已於8月2日除息，光隆普通股現金股利已連續9年維持3元或以上的水準，平均殖利率達6%以上。